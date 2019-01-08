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На месте кинотеатра «Дружба» к 2020 году построят ТЦ

08 января 2019 20:37
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Новости Беларуси. Тренажерный зал, кафе и большой паркинг. На месте снесенного кинотеатра «Дружба» строят торгово-развлекательный центр, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь уже преступили к возведению второго этажа, где планируют разместить фудкорт и бильярдную. К старту II Европейских игр завершат установку монолитного каркаса и стен. На третьем этаже могут появиться выставочный зал и комната для переговоров, так что новый комплекс подойдет не только для отдыха, но и для бизнес-встреч. Откроют центр уже в 2020 году.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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