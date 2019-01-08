В Минской области выбирают самый «новогодний» город: открыто онлайн-голосование

Новости Беларуси. Первый смотр-конкурс на лучший «новогодний» город проходит в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жюри выезжает в населенные пункты и знакомится с праздничным оформлением. Также проходит онлайн-голосование, в котором до 13 января может принять участие любой желающий. Сейчас за лидерство соревнуются Борисов и Несвиж. Конечный результат подведут в середине месяца.