Прогноз погоды на конец октября: к чему готовиться и когда пойдут дожди

Новости Беларуси. Признаки осени всё острее ощущают минчане. Температура продолжает снижаться, листьев на деревьях становится всё меньше. К чему готовиться и как одеваться на следующей неделе расскажет специалист гидрометцентра Светлана Рыбакова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Светлана Рыбакова, главный синоптик службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:

В Минске в субботу ещё будет в основном без осадков, лишь к вечеру возможен кратковременный дождь.

Днём ожидается +3-5ºС, а вот в воскресенье может быть дождь.

В начале следующей недели погода ненадолго улучшится, будет в основном без осадков. Но уже к середине недели вновь ожидаются ухудшения погодных условий.