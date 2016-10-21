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Прогноз погоды на конец октября: к чему готовиться и когда пойдут дожди

21 октября 2016 18:18
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Новости Беларуси. Признаки осени всё острее ощущают минчане. Температура продолжает снижаться, листьев на деревьях становится всё меньше. К чему готовиться и как одеваться на следующей неделе расскажет специалист гидрометцентра Светлана Рыбакова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ

Светлана Рыбакова, главный синоптик службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет»:
В Минске в субботу ещё будет в основном без осадков, лишь к вечеру возможен кратковременный дождь.

Днём ожидается +3-5ºС, а вот в воскресенье может быть дождь.

В начале следующей недели погода ненадолго улучшится, будет в основном без осадков. Но уже к середине недели вновь ожидаются ухудшения погодных условий.

Ночные температуры воздуха – около 0-2ºС, дневная температура ожидается +3-5ºС.

# общество # Погода в Беларуси # Светлана Рыбакова

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