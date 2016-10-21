Коттедж для котов: в Минске на Ташкентской улице позаботились о беспризорниках

Новости Беларуси. Минчане, которые наслаждаются отоплением в домах, не забыли и о братьях наших меньших.

Во дворе дома по улице Ташкентской жители соорудили кошкин дом.

В нём сразу обосновались 6 хвостатых новосёлов, которые раньше спасались от холода в подвале. Однако доступ к теплу часто закрывался, и сердобольные местные жители сначала выносили коробки. А затем решили соорудить усатым соседям собственные квадратные сантиметры.

Коттедж для четвероногих представляет собой настоящую резную избушку: с крыльцом, окошком, маленькой трубой и даже когтеточкой.

Внутри – ковер из соломки, а у входа, в мисочке, – еда. С такой заботой никакой холод четвероногим не страшен, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жильцы дома:

«Мама, я тебе сделаю домик». Я говорю: «Сашка, да сделай попроще ящик. А то ещё украдут этот домик, жалко же будет». Нет, он сделал и дня три назад, наверное, назад привёз мне это. Поставили мы этот домик, и теперь они ещё привыкают только.

Я считаю, что хорошее дело сделано: уют для животных, котиков. Чтобы они не мерзли зимой. И красиво, смотреть приятно.