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На трассе М6 Минск-Гродно начинаются строительные работы

21 октября 2016 16:28
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Новости Беларуси. Беларусь завершает работу по созданию качественных магистралей к каждому областному центру. Реконструкция трассы М6 Минск-Гродно – последний проект в достижении цели. Здесь начинается активная фаза строительных работ. Подрядчиками стали белорусские предприятия, которые победили в международном тендере.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Надо отдать должное, что белорусские дорожные строители участвовали в конкурсе, которые проводил Всемирный банк. Изначальная цена превышала 250 миллионов долларов. Благодаря тому, что были правильным образом оценены наши возможности, хорошо были проведены предпроектные изыскания, наши строители предложили гораздо лучшую цену, чем та, которая предлагалась другими участниками. Это был международный конкурс.

Наши строители выиграли этот конкурс и сэкономили порядка 127-130 миллионов долларов.

На трассе будут обустроены многоуровневые развязки, здесь также установят разделительные дорожные конструкции. Это поможет увеличить максимальную скорость для легковых автомобилей до 120 км/ч. И еще один крупный проект – пока в перспективе – строительство дороги М10. Магистраль стратегическая: выходит на российскую скоростную трассу Меридиан, идущую в Казахстан и Китай, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# общество # Автодороги Беларуси # Андрей Кобяков

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