Ярмарки выходного дня: 22 и 23 октября откроются площадки во всех районах Минска

Новости Беларуси. Предприятия Могилевской области представят свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке около «Чижовка-арены». Впрочем, пройти мимо будет сложно. Запах свежей выпечки наверняка притянет в эпицентр торговли жителей всех близлежащих домов.

Организаторы обещают особое изобилие хлебобулочных изделий. Ярмарки выходного дня пройдут во всех районах города.

В широком ассортименте по доступным ценам можно будет приобрести также широкий ассортимент продукции нового урожая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:

В ближайшие выходные продолжатся наши ярмарки выходного дня. Кроме основных площадок – на площадках административных районов города.