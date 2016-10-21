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Ярмарки выходного дня: 22 и 23 октября откроются площадки во всех районах Минска

21 октября 2016 18:13
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Новости Беларуси. Предприятия Могилевской области представят свою продукцию на сельскохозяйственной ярмарке около «Чижовка-арены». Впрочем, пройти мимо будет сложно. Запах свежей выпечки наверняка притянет в эпицентр торговли жителей всех близлежащих домов.

Организаторы обещают особое изобилие хлебобулочных изделий. Ярмарки выходного дня пройдут во всех районах города.

В широком ассортименте по доступным ценам можно будет приобрести также широкий ассортимент продукции нового урожая, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Анастасия Примако, главный специалист по связям с общественностью ГУ «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома»:
В ближайшие выходные продолжатся наши ярмарки выходного дня. Кроме основных площадок – на площадках административных районов города.

# общество # Ярмарки в Минске # Анастасия Примако

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