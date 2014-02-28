Профсоюзы провели конкурс лучших рационализаторских предложений

Новости Беларуси. Десятки рационализаторских предложений - реальный экономический эффект. Лучшие идеи уже внедренные в производство в самых разных областях - от строительства до медицины и образования.

28 февраля наградили победителей специального конкурса. Он приурочен к 110-летию профсоюзов. Минское областное объединение решило возродить традицию и поощрить рационализаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Карпович, заведующий отделением эндоваскулярной хирургии УЗ «Минская областная клиническая больница»:

Вот таких размеров - маленькая, с коготочек штучка даст кровотечение, от которого человек может умереть.

На спасение таких пациентов у врачей иногда всего пару часов. При чем открытые операции в большинстве случаев бесполезны — смертность почти 90%.

Малоинвазивные вмешательства — это шанс выжить. В данном случае внутрь сосуда установили специальную спираль. Она прекратит кровотечение. Вот такие сложнейшие операции Дмитрий Карпович начал осваивать одним из первых в стране. Сегодня этим опытом пользуются и в других клиниках.

Дмитрий Карпович:

Данный вид операций мы осваивали сами. Что касается многих других, обучались и в Бельгии, и в Германии, и в Италии - видели, как это делается. Но так, чтобы где-то в зарубежной клинике дали поработать над этим, такого нет. На самом деле, такое редко где существует.

Спасение поджелудочной железы, или экстренная помощь при инфаркте миакарда. Остановить кровотечение внутри сосуда или наоборот восстановить кровоток. Сегодня операции с минимальным хирургическим вмешательством спасают сотни и даже тысячи жизней.

Дмитрий Карпович среди новаторов, работа которых приносят реальную пользу. Именно такие специалисты в разных областях стали победителями прпофсоюзного конкурса.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Только 18 человек, которые эти изобретения сделали, и мы, самое главное, смотрели на то, чтобы они были внедрены. И вот они внедрены. И по нашим подсчетам, более 6 миллиардов рублей экономии.

Для детей с особенностями психического развития преподаватель начальных классов предложила специальную программу. Теперь и малышам на уроках интереснее, и учителям проще работать.

Татьяна Чашейко, учитель начальных классов вспомогательной школы-интерната:

Появились в учебнике большие тексты и очень мало изображений. Поэтому возникла идея создать такое электронное средство обучения, как иллюстрированное дополнение к этому учебнику.

Конкурс лучших рационализаторских предложений профсоюзы провели к торжественной дате - их движению исполняется 110 лет. Это стало отличным поводом, чтобы возродить традицию и впредь поддерживать самые удачные идеи.