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1 марта – последний день подачи декларации о доходах за 2013 год

28 февраля 2014 06:25
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Новости Беларуси. Декларацию о доходах за 2013 год необходимо предоставить не позднее завтрашнего дня. В списке тех, кто обязан сообщить о дополнительных заработках, – люди, получавшие доходы за границей или из-за рубежа, физические лица, продавшие, к примеру, во второй раз квартиру, гараж, земельный участок.

Необходимо также отчитаться о доходах, полученных в виде дарения за год более 17,5 миллиона рублей. Декларация может быть представлена лично, через представителя, отправлена почтой или по Интернету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Налоги

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