Новости Беларуси. Белорусскому университету информатики и радиоэлектроники присуждено Почетное государственное знамя Беларуси. Соответствующий указ подписал 28 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко.

Эта высокая награда – за особые достижения в подготовке высококлассных научных работников и специалистов, социально-культурном развитии и в связи с 50-летием со дня основания университета. Сегодня БГУИР – ведущий вуз страны в области информационных технологий. В нем обучаются более 17 тысяч студентов, в том числе и иностранцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.