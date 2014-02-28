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Белорусскому университету информатики и радиоэлектроники присуждено Почетное государственное знамя Беларуси

28 февраля 2014 13:28
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Новости Беларуси. Белорусскому университету информатики и радиоэлектроники присуждено Почетное государственное знамя Беларуси. Соответствующий указ подписал 28 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко.

Эта высокая награда – за особые достижения в подготовке высококлассных научных работников и специалистов, социально-культурном развитии и в связи с 50-летием со дня основания университета. Сегодня БГУИР – ведущий вуз страны в области информационных технологий. В нем обучаются более 17 тысяч студентов, в том числе и иностранцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Госнаграды

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