Прямой эфир

От квестов до курсов блогеров. Молодёжный центр открылся в Смолевичах

08 августа 2018 18:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Место, которое соответствует времени и возрасту. Новый городской молодежный центр открылся в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

От квестов до курсов блогеров. Молодёжный центр открылся в Смолевичах-1

Он разместился в здании бывшего кинотеатра «Родина», который существовал здесь с советских времен и давно потерял актуальность. Ремонт помог изменить место и превратить его в современное учреждение для тех, кто чувствует себя молодым.

От квестов до курсов блогеров. Молодёжный центр открылся в Смолевичах-4

Теперь сюда можно прийти поиграть в настольные игры, посидеть в кафе, поучаствовать в квесте, сфотографироваться в фотазоне, а на выходных - потанцевать на дискотеке.

От квестов до курсов блогеров. Молодёжный центр открылся в Смолевичах-7

Елена Нехаенко, директор ГУ «Смолевичский городской молодежный центр»:
У нас планы в дальнейшем сделать курсы блогеров, стартуют с 1 сентября курсы графического дизайна. Тем, чем молодежь интересуется сегодня. Школа модельная, тоже. Мы разрабатываем проект скейтпарка на территории города. Хотим двигаться за молодежью, я думаю, это самый правильный путь.

От квестов до курсов блогеров. Молодёжный центр открылся в Смолевичах-10

После открытия центр продолжает развиваться и обновляться. Креативная молодая команда постоянно работает над созданием новых сценариев развлекательных мероприятий.

# Молодежные фестивали # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Что было: Это вам не Саграда Фамилия/ Послал селфи – заплати!
08 августа 2018 18:35

Что было: Это вам не Саграда Фамилия/ Послал селфи – заплати!

Каменную Горку и Лебяжий свяжет новая дорога
08 августа 2018 18:35

Каменную Горку и Лебяжий свяжет новая дорога

В Минске обещают построить ещё 40 домов до конца 2018 года
08 августа 2018 18:33

В Минске обещают построить ещё 40 домов до конца 2018 года