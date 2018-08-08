От квестов до курсов блогеров. Молодёжный центр открылся в Смолевичах

Новости Беларуси. Место, которое соответствует времени и возрасту. Новый городской молодежный центр открылся в Смолевичах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Он разместился в здании бывшего кинотеатра «Родина», который существовал здесь с советских времен и давно потерял актуальность. Ремонт помог изменить место и превратить его в современное учреждение для тех, кто чувствует себя молодым.

Теперь сюда можно прийти поиграть в настольные игры, посидеть в кафе, поучаствовать в квесте, сфотографироваться в фотазоне, а на выходных - потанцевать на дискотеке.

Елена Нехаенко, директор ГУ «Смолевичский городской молодежный центр»:

У нас планы в дальнейшем сделать курсы блогеров, стартуют с 1 сентября курсы графического дизайна. Тем, чем молодежь интересуется сегодня. Школа модельная, тоже. Мы разрабатываем проект скейтпарка на территории города. Хотим двигаться за молодежью, я думаю, это самый правильный путь.