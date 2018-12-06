Прямой эфир

«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий

06 декабря 2018 22:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Код успеха. IT-центр для школьников в Докшицах 6 декабря запустил Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там ребята будут учиться работать на 3D-принтерах.

Акция «Час кода» в Беларуси: гимназисты из Гродно написали с нуля код приложения на тему экологии

Подобные центры при поддержке ПВТ открываются по всей стране. В рамках всемирной акции «Час кода» только на этой неделе запущены два десятка IT-лабораторий и компьютерных классов. Цель проекта – сделать доступным обучение цифровым технологиям даже в сельской местности.

«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий-1

Сфера IT развивается так стремительно, что о будущих кадрах пора думать уже сейчас. Возможно, как раз среди этих ребят есть будущие гениальные программисты.

«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий-4

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:
В наших белорусских селах, в малых, средних городах много способных, талантливых ребят, школьников.

Парк высоких технологий, наши резиденты – мы стараемся помогать, помогаем и будем помогать – не только вузовскому образованию, но и школьному. Эти школьники, которые сегодня учатся, через год-два-три приходят в компании и очень хорошо работают. Они придумывают новые стартапы.

Напомним, акция «Час кода» проводится ежегодно во всем мире в рамках Международной недели изучения информатики. Впервые по инициативе ПВТ в 2018 году к ней присоединилась и Беларусь. В рамках масштабного проекта – творческие уроки программирования, тематические квесты и экскурсии.

Так, 6 декабря школьники из Светлогорска побывали в офисе резидента Парка и познакомились с работой программистов. В течение недели каждый второй белорусский школьник попробует себя в IT.

«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий-7

«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий-9

«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий-11

# It-технологии # общество # Всеволод Янчевский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Пишет отец – у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП». Как белорусский Дед Мороз помог ребёнку
06 декабря 2018 18:16

«Пишет отец – у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП». Как белорусский Дед Мороз помог ребёнку

Помощник деда Мороза рассказал, как будет выглядеть памятный знак Новому Году в Беловежской пуще
06 декабря 2018 18:16

Помощник деда Мороза рассказал, как будет выглядеть памятный знак Новому Году в Беловежской пуще

«Долго с нами разговаривал и много интересного рассказал». До белорусского Деда Мороза добрались туристы из Буркина-Фасо и Мьянмы
06 декабря 2018 18:15

«Долго с нами разговаривал и много интересного рассказал». До белорусского Деда Мороза добрались туристы из Буркина-Фасо и Мьянмы