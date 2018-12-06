«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий

Подобные центры при поддержке ПВТ открываются по всей стране. В рамках всемирной акции «Час кода» только на этой неделе запущены два десятка IT-лабораторий и компьютерных классов. Цель проекта – сделать доступным обучение цифровым технологиям даже в сельской местности.

Новости Беларуси. Код успеха. IT-центр для школьников в Докшицах 6 декабря запустил Парк высоких технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там ребята будут учиться работать на 3D-принтерах.

Сфера IT развивается так стремительно, что о будущих кадрах пора думать уже сейчас. Возможно, как раз среди этих ребят есть будущие гениальные программисты.

Всеволод Янчевский, директор Парка высоких технологий:

В наших белорусских селах, в малых, средних городах много способных, талантливых ребят, школьников.

Парк высоких технологий, наши резиденты – мы стараемся помогать, помогаем и будем помогать – не только вузовскому образованию, но и школьному. Эти школьники, которые сегодня учатся, через год-два-три приходят в компании и очень хорошо работают. Они придумывают новые стартапы.

Напомним, акция «Час кода» проводится ежегодно во всем мире в рамках Международной недели изучения информатики. Впервые по инициативе ПВТ в 2018 году к ней присоединилась и Беларусь. В рамках масштабного проекта – творческие уроки программирования, тематические квесты и экскурсии.

Так, 6 декабря школьники из Светлогорска побывали в офисе резидента Парка и познакомились с работой программистов. В течение недели каждый второй белорусский школьник попробует себя в IT.