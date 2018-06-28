Как не попасться на уловки маркетологов в магазине?

Музыка, запахи, приятный свет и обилие товаров – обстановка в супермаркетах располагает как следует потратиться и притом не всегда на нужные вещи. Опустошение нашего кошелька – это и есть главная задача маркетологов. Оказывается, не попасть в умело расставленные ловушки торговых ассов нам по силам!

Елена Гнеденко, специалист по продажам:

Самые большие продажи – это золотая полка. Это полка на уровне ваших глаз. Там выставляется продукция самая потребительская, которую проще всего заполнять товарами. Особенно, если вы голодные, идете в магазин вечером, ваши покупки еще удваиваются.

Как правило, самые дешевые товары часто располагаются на нижних или самых высоких полках, в дальних отделах. В то же время дорогие находятся на уровне нашего взгляда, их проще заметить и купить. Елена Гнеденко:

Нижние полки – это для детей. То есть, никто не поставит довольно высоко какие-то детские сладости. И самое золотое место – это прикассовая зона.

Еще одна уловка маркетологов – это тележки: ведь в них больше влезет. Даже если она заполнена лишь наполовину, то на подсознательном уровне нам хочется наполнить ее до отказа. Поэтому, если не запланировали совершать море покупок, то лучше воспользуйтесь корзиной.

Елена Гнеденко:

Нет очереди – нет таких продаж. Поэтому некоторые магазины вплоть до того, что даже пару кассиров убирают, чтобы создать искусственную очередь: чтобы вы дольше шли к кассе и больше взяли товара.

Еще одна рабочая уловка искусных маркетологов – товары с наименьшим сроком годности выставлять в первые ряды, а только что привезенные размещать за ними. Поэтому если нужны свежие продукты – загляните поглубже. Елена Гнеденко:

Самое главное – музыка в магазине. Вы хоть в одном магазине замечали агрессивную музыку или быструю?! Нет, потому что она медленная, она вам дает спокойствие, вы расслаблены, вы идете и никуда не спешите. Чем более спокойная музыка, тем медленнее и спокойнее вы идете по магазину, скупая все товары.