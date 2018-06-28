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Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории комплекса «Тростенец»

28 июня 2018 10:54
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории комплекса «Тростенец»-1

На церемонии также будут делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран. Памятный митинг состоится на мемориальном кладбище «Благовщина», входящем в мемориальный комплекс. Здесь пройдет церемония захоронения останков жертв нацизма.

Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории комплекса «Тростенец»-4

Концлагерь «Тростенец» был четвертым по числу уничтоженных узников. За время войны в лагере погибло более 200 тысяч человек.

Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории комплекса «Тростенец»-7

# Беларусь помнит # общество # Фотофакт

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