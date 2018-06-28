Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории комплекса «Тростенец»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 29 июня примет участие в митинге-реквиеме на территории бывшего лагеря смерти «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В чём задумка нового мемориала? Экскурсию провела архитектор Анна Аксёнова

На церемонии также будут делегации из Германии и Австрии во главе с президентами этих стран. Памятный митинг состоится на мемориальном кладбище «Благовщина», входящем в мемориальный комплекс. Здесь пройдет церемония захоронения останков жертв нацизма.