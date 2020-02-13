«Минсктранс»: «Планируем ввести единый проездной документ на автобус, троллейбус, трамвай и электробус»

Есть ли в планах «Минсктранса» введение единого проездного на метро и на общественный наземный транспорт, мы спросили в программе «Большой город» заместителя генерального директора ГП «Минсктранс».
Есть ли в планах «Минсктранса» введение единого проездного на метро и на общественный наземный транспорт, мы спросили в программе «Большой город» заместителя генерального директора ГП «Минсктранс».
Елена Романова, заместитель генерального директора ГП «Минсктранс»:
Здесь хочу отметить, что это два разных хозяйствующих субъекта. Поэтому на наземные виды транспорта есть. Но мы планируем ввести единый проездной документ на автобус, троллейбус, трамвай и электробус.