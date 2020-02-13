Кого и когда могут направить на службу в резерве? Мнение эксперта

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

«Позиция министерства обороны такая: если, действительно, есть заболевание у гражданина, не нужен он в Вооружённых силах»

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Для чего, вообще, вводилась служба в резерве? Она ведь изначально вводилась и для того у нас в стране, чтобы дать возможность молодым людям, не отрывая их от научной деятельности, от трудовой деятельности, можно было и проходить воинскую службу в резерве, и заниматься либо научной, либо трудовой деятельностью. Это было в 2005 году, насколько я помню.