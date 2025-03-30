Профсоюзный актив посадил более 140 тысяч саженцев

Профсоюзные организации всех уровней подключились к республиканской акции «Дай лесу новае жыццё». Накануне большой трудовой десант высадился в Речицком районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провести выходной на природе, а заодно помочь в восстановлении пострадавшего от урагана лесного массива решили десятки человек. Место выбрали не случайно. Эти территории минувшим летом приняли на себя основной удар стихии: ураган «выкосил» целые гектары леса. Но благодаря неравнодушным белорусам, голые участки со временем вновь превратятся в зеленые оазисы. Основа заложена – профсоюзы высадили более 140 тысяч саженцев сосны, березы, елей и дубов.

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси: Многие уже знают, как садить лес, не в первый раз это делают. Некоторые впервые приехали, но тоже с большим вдохновением и хорошим настроением. Погода тому способствует. Я убежден, что будет высажен лес на большой площадке, которая, к сожалению, пострадала в прошлом году.

Игорь Дегтярик, генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:

Здесь был хороший лес до этого, спелый, но ураган внес свои коррективы, и сегодня ветровально-буреломные участки разработаны и идет лесовосстановление. Сложностей никаких нет, много волонтеров, много предприятий. Мы чувствуем эту поддержку и помощь.

Всего в этот день в разных регионах страны работали представители всех отраслевых профсоюзов и национального профцентра. Новый лес посажен на территории свыше 30 гектаров.