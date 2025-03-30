Прямой эфир

Профсоюзный актив посадил более 140 тысяч саженцев

30 марта 2025 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Профсоюзные организации всех уровней подключились к республиканской акции «Дай лесу новае жыццё». Накануне большой трудовой десант высадился в Речицком районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзный актив посадил более 140 тысяч саженцев-2

Провести выходной на природе, а заодно помочь в восстановлении пострадавшего от урагана лесного массива решили десятки человек. Место выбрали не случайно. Эти территории минувшим летом приняли на себя основной удар стихии: ураган «выкосил» целые гектары леса. Но благодаря неравнодушным белорусам, голые участки со временем вновь превратятся в зеленые оазисы. Основа заложена – профсоюзы высадили более 140 тысяч саженцев сосны, березы, елей и дубов.

Профсоюзный актив посадил более 140 тысяч саженцев-4

Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
Многие уже знают, как садить лес, не в первый раз это делают. Некоторые впервые приехали, но тоже с большим вдохновением и хорошим настроением. Погода тому способствует. Я убежден, что будет высажен лес на большой площадке, которая, к сожалению, пострадала в прошлом году.

Профсоюзный актив посадил более 140 тысяч саженцев-6

Игорь Дегтярик, генеральный директор Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения:
Здесь был хороший лес до этого, спелый, но ураган внес свои коррективы, и сегодня ветровально-буреломные участки разработаны и идет лесовосстановление. Сложностей никаких нет, много волонтеров, много предприятий. Мы чувствуем эту поддержку и помощь.

Всего в этот день в разных регионах страны работали представители всех отраслевых профсоюзов и национального профцентра. Новый лес посажен на территории свыше 30 гектаров.

# Государственная лесная политика # Профсоюзы в Беларуси # Юрий Сенько

Другие новости рубрики

Все новости
В Нацбанке подвели итоги конкурса видеоблогеров «Наведи порядок в личных финансах»
30 марта 2025 10:42

В Нацбанке подвели итоги конкурса видеоблогеров «Наведи порядок в личных финансах»

Город Поставы станет культурной столицей Беларуси в 2026 году
30 марта 2025 09:26

Город Поставы станет культурной столицей Беларуси в 2026 году

Порядка 560 неиспользуемых объектов снесут в Гомельской области
30 марта 2025 09:07

Порядка 560 неиспользуемых объектов снесут в Гомельской области