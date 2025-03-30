Порядка 560 неиспользуемых объектов снесут в Гомельской области

2025-й в Беларуси объявлен Годом благоустройства. А это значит, что масштабные меры принимаются не только по части наведения порядка на земле, но и обеспечения удобной, безопасной среды для жизни. Так, в Гомельской области в этих целях планируют снести порядка 560 неиспользуемых зданий, принадлежащих коммунальной и другим формам собственности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все мероприятия распределены равномерно по кварталам, а контроль за их выполнением остается в центре внимания властей на всех этапах. В приоритете наиболее ветхие сооружения – они находятся в Добрушском, Кормянском, Лельчицком, Петриковском, Светлогорском и Хойникском районах. За соблюдением всех норм и правил будут следить специалисты МЧС. Сегодня уже завершены работы по сносу около 40 объектов.

Виолетта Соколова, начальник управления по использованию государственного имущества Комитета государственного имущества Гомельского облисполкома:

В Гомельской области работы по сносу аварийных объектов проводятся постоянно. В 2024 году снесено 312 объектов, что на 68 объектов больше, чем в 2023 году. В 4 квартале 2024 года комитетом совместно с горрайисполкомами проведена большая подготовительная работа. В частности, обследовано более 2 тысяч населенных пунктов Гомельской области на предмет выявления неиспользуемого имущества всех форм собственности. Например, в Гомеле подлежит сносу часть здания по ул. Котовского, 56, готовятся все необходимые документы.