В Нацбанке подвели итоги конкурса видеоблогеров «Наведи порядок в личных финансах»
Как молодые люди учат экономии друг друга и некоторых взрослых. Нестандартный подход к планированию бюджета применили в Национальном банке Беларуси. К участию в конкурсе «Наведи порядок в личных финансах» пригласили видеоблогеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участникам в возрасте от 7 до 31 года было предложено порассуждать о планировании доходов и расходов, финансовых резервах, инвестициях, кредитовании и правилах финансовой безопасности. Всего поступило более 500 творческих работ: образовательные ролики, мини-фильмы, анимации.
Антон Котляренко, участник конкурса:
Наша идея состояла в том, чтобы сделать такую своего рода социальную рекламу о финансовой грамотности. Как лучше поступить, чтобы сохранить свои финансы при себе, чтобы их не украли.
Милана Кенько, участница конкурса:
Наш видеоролик был о правилах финансовой безопасности, то есть мы рассказали, как не попадаться на уловки мошенников в интернете, а также вообще в жизни, когда позвонили по телефону, например.
Авторов лучших клипов наградили в главном финансовом учреждении страны. Победу одержали Анна Бобр из Мозыря, Анна Костючик из Жабинки и минчанин Максим Король. Им вручили призовые чеки и памятные статуэтки. Также наградили обладателей вторых и третьих мест. В каждой категории дополнительно учредили поощрительные призы.