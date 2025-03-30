В Нацбанке подвели итоги конкурса видеоблогеров «Наведи порядок в личных финансах»

Как молодые люди учат экономии друг друга и некоторых взрослых. Нестандартный подход к планированию бюджета применили в Национальном банке Беларуси. К участию в конкурсе «Наведи порядок в личных финансах» пригласили видеоблогеров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам в возрасте от 7 до 31 года было предложено порассуждать о планировании доходов и расходов, финансовых резервах, инвестициях, кредитовании и правилах финансовой безопасности. Всего поступило более 500 творческих работ: образовательные ролики, мини-фильмы, анимации.

Антон Котляренко, участник конкурса:

Наша идея состояла в том, чтобы сделать такую своего рода социальную рекламу о финансовой грамотности. Как лучше поступить, чтобы сохранить свои финансы при себе, чтобы их не украли.

Милана Кенько, участница конкурса:

Наш видеоролик был о правилах финансовой безопасности, то есть мы рассказали, как не попадаться на уловки мошенников в интернете, а также вообще в жизни, когда позвонили по телефону, например.