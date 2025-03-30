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Город Поставы станет культурной столицей Беларуси в 2026 году

30 марта 2025 09:26
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Культурной столицей Беларуси в 2026 году станет город Поставы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение было принято по итогам тайного голосования на коллегии Министерства культуры. Презентация городов состоялась в Национальном академическом театре имени Янки Купалы.

Город Поставы станет культурной столицей Беларуси в 2026 году-2

Претендентов было пять. От Гомельской области – Мозырь, от Гродненской – Волковыск, от Минской – Солигорск, от Могилевской – Осиповичи и от Витебской – Поставы. Все города имеют богатую культурную жизнь и свою уникальную историю. О самобытности и традициях края конкурсанты рассказали через творческие номера. Такая презентация города не оставила равнодушными присутствующих в зале.

Город Поставы станет культурной столицей Беларуси в 2026 году-4

Дмитрий Шляхтин, первый заместитель министра культуры Беларуси
Мы для себя всегда принимаем такие комплексные подходы в оценке каждого населенного пункта. Это не только наличие инфраструктуры, сети учреждений культуры, творческих коллективов либо каких-то уже состоявшихся достижений на небе культуры. Но мы иногда даже смотрим для себя, где можно приданием статуса «Культурная столица Беларуси» подстегнуть регион к дальнейшему развитию сферы культуры.

Город Поставы станет культурной столицей Беларуси в 2026 году-6

Культурные столицы в нашей стране стали выбирать в 2010 году. Первой стал Полоцк – один из старейших городов страны. В 2025 году гордое звание несет город Иваново Брестской области. В 2026-м статус культурной столицы передадут Поставам. История города насчитывает несколько столетий. На месте современных Постав ранее существовало селение Посадник, впервые упомянутое в 1409 году. Больше всего город славился своей мельницей. В центре города на реке Мяделка сохранилось это здание, построенное в XIX веке.

# Культура

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