Капремонт Юбилейного моста через Витьбу выходит на финишную прямую

Работы по обновлению Юбилейного моста через Витьбу вышли на финишную прямую. Витебские строители трудятся без выходных. Сейчас специалисты доделывают монолитную плиту, завершают усиление пролетных строений, обновляют опоры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После капремонта мост станет удобнее не только для водителей. Увеличится пешеходная зон. Аналогичные работы по правой стороне объекта уже завершены. Полностью объект планируют сдать до конца 2025 года.

Артем Глушенок, мастер строительно-монтажных работ филиала «Мостостроительное управление № 5» ОАО «Мостострой»:

Проводится параллельно усиление балок. Ведутся работы по выдомкрачиванию пролета, установке их в проектное положение. При капитальном ремонте задействовано несколько организаций.

Сергей Польский, первый заместитель директора – главный инженер ГП «УКС города Витебска»:

На сегодняшний день у нас возникла такая ситуация, что эксплуатационные характеристики многих мостов подходят к такому моменту, когда уже необходима реконструкция моста, обновление конструкций. И в городе у нас пошла серия реконструкций. В этой серии, наверное, первый мост, который мы делаем, это мост Юбилейный.

Сейчас в очереди на капитальный ремонт – еще два моста.