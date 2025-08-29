Столбцовские энергетики усилили мониторинг недобросовестного потребления электроэнергии

Нарушителям не удастся избежать ответственности! Столбцовские энергетики усиливают мониторинг недобросовестного потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе профилактических рейдов используют современные измерительные приборы. Они с высокой точностью позволяют вычислить любое несанкционированное подключение к сетям или вмешательство в работу счетчиков. Нарушителей ждет административная ответственность – штраф в размере до 50 базовых величин. Это 2 100 белорусских рублей.

Михаил Хвалей, начальник службы распределительных сетей филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Любое незаконное вмешательство в работу счетчиков электрической энергии не останется незамеченным. Следует отметить, что, кроме непосредственного ущерба на энергоснабжающей организации, своими действиями нарушители подвергают себя и своих близких рискам поражения электрическим током и возникновению пожара.