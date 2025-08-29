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Столбцовские энергетики усилили мониторинг недобросовестного потребления электроэнергии

29 августа 2025 06:34
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Нарушителям не удастся избежать ответственности! Столбцовские энергетики усиливают мониторинг недобросовестного потребления электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столбцовские энергетики усилили мониторинг недобросовестного потребления электроэнергии-2

В ходе профилактических рейдов используют современные измерительные приборы. Они с высокой точностью позволяют вычислить любое несанкционированное подключение к сетям или вмешательство в работу счетчиков. Нарушителей ждет административная ответственность – штраф в размере до 50 базовых величин. Это 2 100 белорусских рублей.

Столбцовские энергетики усилили мониторинг недобросовестного потребления электроэнергии-4

Михаил Хвалей, начальник службы распределительных сетей филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Любое незаконное вмешательство в работу счетчиков электрической энергии не останется незамеченным. Следует отметить, что, кроме непосредственного ущерба на энергоснабжающей организации, своими действиями нарушители подвергают себя и своих близких рискам поражения электрическим током и возникновению пожара.

Столбцовские энергетики усилили мониторинг недобросовестного потребления электроэнергии-6

Специалисты филиала предупреждают о недопустимости нарушения правил электроснабжения в части хищения электрической энергии. Если вам стало известно о фактах бездоговорного потребления электроэнергии – сообщить об этом можно по номерам, указанным на экране. Конфиденциальность – гарантируется.

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