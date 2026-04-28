Профсоюз работников госучреждений отметил 95-летие со дня основания

Во Дворце культуры профсоюзов прошла торжественная встреча, посвященная 95-летию профсоюза работников государственных и других учреждений. Организация, созданная в 1931-м, прошла через эпохи и всегда оставалась рядом с человеком труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За эти годы профсоюз стал одним из самых авторитетных общественных институтов страны. Его летопись – зеркало истории Беларуси: от первых пятилеток до современных цифровых решений. В тяжелейшие годы Великой Отечественной войны активисты помогали эвакуировать миллионы людей, обеспечивая им жилье и поддержку. Этот опыт стал фундаментом нынешней миссии – быть надежным плечом для каждого. Сегодня профсоюз объединяет 2 тысячи 640 первичных организаций, уровень членства – 97,5 %. Большинство – женщины.

Юлия Капралова, ведущий специалист отдела предприятия «Белгосстрах»: Организация, которая идет по жизни вместе с нами. Профсоюз – это такая энергия, которая наполняет не только меня как многодетную маму, она наполняет меня как личность, как специалиста. Я не делю – мама, специалист, общественный деятель. Профсоюз идет со мной по жизни.

Игорь Бузовский, председатель Белорусского профсоюза работников государственных и других учреждений:

Это опыт уникальный опыт, не имеющий аналогов, возможно даже на постсоветском пространстве в принципе. Потому что мы являемся сегодня не конкурентами. Мы являемся не теми, кто выступает в качестве альтернативы. Мы являемся активными участниками государственных процессов и партнерами в самом-самом ярком проявлении гражданского общества с государством. Мы нашли те формы взаимодействия, когда мы являемся не голосом со стороны. Мы являемся голосом общим, голосом государственным, который именуется как Республика Беларусь.

Среди гостей торжества – социальные партнеры, ветераны движения, представители организаций, которые много лет работают вместе с профсоюзом. В фойе – уникальная фотовыставка: архивные снимки ожили благодаря технологиям искусственного интеллекта, соединив прошлое и настоящее. Накануне же стартовала инициатива по популяризации профсоюзного билета. Гости выбирали «счастливый номер», а также знакомились с новыми цифровыми помощниками – приложениями, которые помогают решать вопросы охраны труда.