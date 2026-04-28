В Институте пограничной службы состоялся отборочный этап республиканского слета
В Институте пограничной службы состоялся отборочный этап республиканского слета военно-патриотических клубов и классов «Юная граница». В 2026 году на базе пограничного вуза соревновались семь команд из Минска и Минского района. Такие старты проходят во всех пограничных частях страны, а победители встретятся в финале слета в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участникам предложили несколько испытаний: строевая подготовка, викторина, идентификация внешности нарушителей, специальная география, стрельба из пневматики, сборка и разборка АК-74. Завершала программу полоса препятствий – проверка на командную работу, смекалку и выносливость.
Богдан Самсонов, воспитанник военно-патриотического клуба «Единство»:
Наша команда называется «Единство», поэтому как минимум мы едины и мы все вместе друг другу помогали. Особенно на полосе препятствий мы, конечно же, это прочувствовали. Нам понравилось само собой, тем более, одержать победу, первое место.
Вероника Жамайтук, воспитанница военно-патриотического клуба «Единство»:
Самым сложным для меня сегодня было проснуться утром, собраться и приехать сюда. Все остальное было рядом с командой, так что это давалось мне легко, потому что они меня поддерживали.
Андрей Крупский, заместитель начальника Института пограничной службы Беларуси:
Победители сегодняшнего этапа будут представлять Институт пограничной службы уже на республиканском конкурсе «Юная граница», на котором соберутся лучшие команды, победившие на отборочных этапах органов пограничной службы.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Единство» 34‑й гимназии Минска. Вторыми стали воспитанники ВПК «Застава» Ратомской средней школы. Третье место – у команды «Юные пограничники» столичной школы № 110 имени Зубачева. Пограничники наградили всех участников сувенирами. Кубок и медали получили три лучшие команды. Слет продолжится в регионах, а финал соберет сильнейших юных пограничников.