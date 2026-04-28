В Институте пограничной службы состоялся отборочный этап республиканского слета военно-патриотических клубов и классов «Юная граница». В 2026 году на базе пограничного вуза соревновались семь команд из Минска и Минского района. Такие старты проходят во всех пограничных частях страны, а победители встретятся в финале слета в сентябре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богдан Самсонов, воспитанник военно-патриотического клуба «Единство»:

Наша команда называется «Единство», поэтому как минимум мы едины и мы все вместе друг другу помогали. Особенно на полосе препятствий мы, конечно же, это прочувствовали. Нам понравилось само собой, тем более, одержать победу, первое место.

Вероника Жамайтук, воспитанница военно-патриотического клуба «Единство»:

Самым сложным для меня сегодня было проснуться утром, собраться и приехать сюда. Все остальное было рядом с командой, так что это давалось мне легко, потому что они меня поддерживали.