«Минскэнерго» усиливает контроль за разумным потреблением электроэнергии

Филиал «Минские электрические сети» усиливает контроль за разумным потреблением электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для пресечения хищений специалисты проводят регулярные рейды с применением современных методов мониторинга. Высокоточные измерительные приборы и анализ электронных баз данных позволяют дистанционно выявлять отклонения в работе счетчиков.

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Филиал «Минские электрические сети» напоминает нашим потребителям, что безучетное потребление электрической энергии, самовольное подключение к сетям электроснабжения, хищение электроэнергии, порча схем учета наносят ущерб энергетической системе нашей страны. Хищение электрической энергии путем устройства самовольных проводок влечет за собой опасность пожаров и также может нанести ущерб здоровью.

За хищение электроэнергии и самовольный доступ к линиям передач предусмотрена административная ответственность – это штраф, значительно превышающий стоимость легально потребленного ресурса. Кроме того, нарушителю грозит ограничение энергоснабжения. Возобновить подачу тока пользователь сможет только на платной основе.

*На правах рекламы.