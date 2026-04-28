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«Минскэнерго» усиливает контроль за разумным потреблением электроэнергии

28 апреля 2026 06:06
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Филиал «Минские электрические сети» усиливает контроль за разумным потреблением электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минскэнерго» усиливает контроль за разумным потреблением электроэнергии-2

Для пресечения хищений специалисты проводят регулярные рейды с применением современных методов мониторинга. Высокоточные измерительные приборы и анализ электронных баз данных позволяют дистанционно выявлять отклонения в работе счетчиков. 

«Минскэнерго» усиливает контроль за разумным потреблением электроэнергии-4

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электроэнергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:
Филиал «Минские электрические сети» напоминает нашим потребителям, что безучетное потребление электрической энергии, самовольное подключение к сетям электроснабжения, хищение электроэнергии, порча схем учета наносят ущерб энергетической системе нашей страны. Хищение электрической энергии путем устройства самовольных проводок влечет за собой опасность пожаров и также может нанести ущерб здоровью.

За хищение электроэнергии и самовольный доступ к линиям передач предусмотрена административная ответственность – это штраф, значительно превышающий стоимость легально потребленного ресурса. Кроме того, нарушителю грозит ограничение энергоснабжения. Возобновить подачу тока пользователь сможет только на платной основе.

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