Знакомство с профессией! В Колодищах откроется медицинский класс

В Колодищанской средней школе № 2 в сентябре откроется медицинский класс – отличная возможность для тех, кто мечтает спасать жизни. Проект реализуется при поддержке Гомельского государственного медицинского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащиеся будут углубленно изучать химию и биологию, а вуз поможет с практической подготовкой. Школьники посетят лекции и мастер-классы, смогут побывать на экскурсиях в университете и пройдут факультатив «Введение в медицинскую профессию».

Андрей Боровиков, директор Колодищанской средней школы № 2:

Будем выезжать с ребятами непосредственно и в Гомель, в сам университет, работать с преподавателем высшего учебного заведения. Конечно же, они будут приезжать к нам, будем обмениваться опытом. По окончанию профильного класса, по истечению двух лет, ребята смогут по целевой подготовке поступать непосредственно уже в Гомельский медицинский университет.

Всего в Минской области уже работают около 20 медицинских классов – такой подход помогает будущим абитуриентам раньше познакомиться с выбранной профессией.