Помогали спасателям на пожаре – в Витебске наградили воспитанников клуба «Витязь»

Благодарственные письма 17 декабря вручили родителям воспитанников военно-патриотического клуба «Витязь», которые оказывали помощь медикам и спасателям на пожаре в торговом центре Витебска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое подростков – Матвей и Виолетта Титовы и Андрей Козлов – возвращались с репетиции торжественного мероприятия, когда увидели издалека дым. Не медля ни секунды, ребята поспешили к сотрудникам МЧС. Спасателям помогали чем могли: придерживали для устойчивости лестницу, развертывали пожарные рукава. Виолетта отводила пострадавших к машине скорой помощи. Говорят: страшно не было. Эмоции пришли потом.

Виолетта Титова, воспитанница военно-патриотического клуба «Витязь»:

Главная мысль в голове была – успеть помочь, чтобы не было ни погибших, ни пострадавших. Но страшно, наверное, было уже после всего этого. Когда ты уже понял, что совершил. Мы чувствуем, что сделали все правильно.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

Они любят свою страну, готовы жертвовать и помогать людям. Эти критические ситуации позволяют оценить, как система, наше общество готовы к тем или иным неурядицам. Здесь сработали очень слажено. Все 215 человек организовано вышли, кого-то спасатели эвакуировали через крышу, окно. Это показатель слаженной работы всех служб. Отличившимся воспитанникам клуба глава региона вручил подарки. К слову, готовность прийти на помощь – главная черта характера, которая объединяет более сотни этих ребят. В клубе они знакомятся со строевой подготовкой и даже начинают постигать азы рукопашного боя. Многие из них в дальнейшем выбирают профессию военных и спасателей. В этом году более 10 выпускников «Витязя» стали студентами Военной академии.