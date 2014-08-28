Профлицеи и техколледжи Беларуси продлили прием документов до середины сентября

Новости Беларуси. Профлицеи и техколледжи продлили прием документов до середины сентября. Дело в том, что в 160 подобных учреждениях остались незаполненные места.

Не пользовались популярностью профессии, связанные с областью машиностроения, легкой промышленностью, сельским хозяйством. Недобор сейчас и на строительные специальности.

В некоторых лицеях Минска ждут еще половину абитуриентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже бы и за парты, но вместо классов, двери на распашку в приемную комиссию. В лицеях недобор. Около 80% учреждений продолжают зазывать на, вроде бы, беспроигрышные специальности.

Александр Чуприс, директор Минского государственного профессионально-технического лицея №7 строительства:

Потратили наши собственные заработанные деньги на рекламу в пригородных автобусах, электричках, в метро.

Проходя, как говорится, не проходите мимо. В этом строительном лицее для обучения все условия. Если в вузе проблема с заселением, а поступившие платно и вовсе остаются без стипендии, то здесь и заселят, и накормят.

Александр Чуприс:

Иногородних учащихся 100% обеспечиваем общежитием. Мы предоставляем первое место работы. Обеспечиваем стипендией, бесплатной учебной литературой, бесплатной специальной одеждой. Во втором полугодии учебного года идет на производственную практику у условиях организации, где зарабатывают деньги.

Алла Владимировна в этот лицей привела уже второго сына. Первый отучился два года назад, без проблем устроился на работу.

Алла Латынцева:

Лифты теперь во всех домах. Их нужно содержать в порядке, чтобы они хорошо работали.

Беларусь — это большая стройка. Новые объекты: жилые дома, торговые центры, спортивные арены и современные заводы. Рабочие руки нужны. Об этом не раз говорил и президент.

Профессия востребованная, зарплата высокая. Впрочем, тот, кто выбрал строительство, хорошо изучил аргументы.

Владислав Казун, учащийся Минского государственного профессионально-технического лицея №7 строительства:

Лучше отучиться и сразу же пойти зарабатывать деньги. Данная профессия поможет мне не только на работе, но и дома. Например, при ремонте.

Я б в рабочие пошел, пусть меня научат. Вроде бы и аргументов много, а места в белорусских ПТУ все равно есть. Выпускников школ становится меньше, со стороны вузов конкуренция высокая. Что выбрать: престиж образования или свободное место на бирже труда? 80% вакансий в Беларуси — рабочие специальности.

Татьяна Артемьева, консультант управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Общество сегодня, к сожалению, ориентированно на получение высшего образования. Поэтому и заведения профессионально-технического образования порой страдают от недостатка выпускников базовой и средней школы.

Уже на протяжении нескольких лет сложилась такая ситуация, когда профессии, которые очень необходимы организациям отраслей экономики, к сожалению, не совсем являются престижными у нашей молодежи. И по ним комплектование идет с некоторыми трудностями.

Главное, чтобы высшее. Не хватает баллов, можно отучиться платно или отнести документы в соседний университет. На диплом в некоторых вузах, благодаря дополнительному набору, могли претендовать даже те, кто получил на централизованном тестировании 3 балла из 100. Выбор, куда пойти в такой ситуации, в ПТУ или вуз, за абитуриентом.

Мнения горожан:

Можно закончить техникум, работать по образованию и получать большие деньги. А можно закончить университет и получать в два раза меньше. Все равно у нас все почему-то считают, что с высшим образованием можно где-то пробиться.

Я бы выбрала вуз, честно говоря.

Надо, наверное, просто как-то модернизировать образование. С одной стороны повышать престиж ПТУ, чтобы там было все как-то более интересно.

Гораздо лучше после ПТУ строители, чем после вуза никакие проектировщики. Это хорошо всем. И этому человеку и всем остальным.

Минимальные проходные баллы в вуз уже поднимались. Не покоривших планку ждали в ПТУ. Но из-за того, что бюджетные места в университетах не были заполнены, абитуриентам дали второй шанс.

В ПТУ свой контингент так и не дождались. Очередная корректировка проходных баллов в стадии разработки.

В Министерстве образования ломают голову, как повысить уровень высшего образования и престиж профессионального. Но помогут ли нововведения изменить и социальный стереотип?