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Николай Ладутько поручил в течение недели устранить стихийные рынки в подземных переходах Минска

27 августа 2014 18:41
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Новости Беларуси. Доверяй, но проверяй. Мэр города Николай Ладутько поручил в течение недели навести порядок и устранить стихийные рынки в подземных переходах.

Отсутствие кондиционеров и должного освещения, нарушение санитарных норм, а также продажа товаров сомнительного качества — вот далеко не полный перечень выявленных нарушений, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В поле зрения столичной мэрии попали более десятка подземных переходов, в том числе и возле станции метро «Каменная горка». К слову, одну из самых популярных точек стихийной торговли уже ликвидировали — теперь здесь дежурит наряд милиции, а в переходе даже установили кондиционеры.

 

# общество # Государственная политика в сфере торговли

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