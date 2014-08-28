Обеспечить «безопасное детство»: С 25 августа инспекторы ГАИ призывают водителей автомобилей ездить со включенными нижними фарами, в связи с началом нового учебного года

Лето заканчивается. Наступает осень. Скоро 1 сентября, и, конечно, хочется напомнить водителям, что с 25 августа нужно передвигаться со включенным светом фар для того, чтобы детям было ясно и четко видно, что вы передвигаетесь на автомобиле. О том, какие меры предприняты сейчас в связи с этим - из беседы с гостями студии.

Вы пытаетесь в доступной форме детям преподнести правила дорожного движения и правила поведения на дороге.

Ирина Матюшонок, культорганизатор центра «Безопасное детство» Минского городского центра детей и молодежи:

Для маленьких детей центре «Безопасное детство» проходят занятия. Для малышей от 3,5 до 6 лет. Мы обучаем их безопасному поведению везде: в общественных местах, общественном транспорте, дома, на природе, с незнакомыми людьми. Занятия у нас проходят в два этапа: в кабинете - дети лепят, рисуют, вырезают на тему безопасности и в большом помещении в мраморном зале Дворца детей и молодёжи дети изучают правила дорожного движения и катаются на специальных машинках. Прямо в зале!

Существует мнение на Западе, что детей нужно обучать не правилам дорожного движения, а правилам быстрого реагирования. Например, если ребёнок окажется на переходе и тут внезапно окажется автомобиль с нетрезвым водителем за рулем. Как следует поступать в подобных ситуациях? В плане предотвращения подобных ситуаций: учить ребёнка быстрому реагированию, или все же правилам дорожного движения?

Артём Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Да, действительно есть такая ситуация, что даже, если человек не нарушает правила, их может нарушить человек, который этими правилами пренебрегает. Особенно, когда человек находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. В таком состоянии человек просто не способен садиться за руль и он всячески, хочет того или нет, нарушает правила дорожного движения. Может произойти беда. В частности на нерегулируемых переходах может произойти ДТП с пострадавшими.

Есть статистика, что самыми опасными являются водители в возрасте от 24 до 28 лет. Есть ли этому какое-то объяснение?

Артём Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Действительно это так. И это связано с тем, что водители данной возрастной категории обладают недостаточным опытом управления транспортным средством и зачастую переоценивают свои возможности, позволяют себе где-то мелко, где-то крупно нарушать правила дорожного движения.

Есть такая ситуация, что привозя детей в школу, бросают машины вокруг школы, непосредственно, вблизи, создавая и заторы на дороге, и опасность для детей. У детей нет обзора.

Артём Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Большинство водителей игнорируют такие правила, как остановка на стоянке транспортных своих средств. Забывают такой пункт правила, что парковать свои автомобили запрещается ближе 15 сантиметров от пешеходных переходов в обоих направлениях. Это связано, в первую очередь, с тем, что пешеход, который вступает на проезжую часть, не всегда может заметить автомобиль, который движется. И водитель, который находится в машине, иногда может не заметить маленького участника дорожного движения, который гораздо ниже этого автомобиля. Поэтому Госавтоинспекция, когда дети пойдут в школу будет отрабатывать все учебные заведения и особый акцент будет делать на нарушение правил остановки на стоянке транспортных средств. Все транспортные средства, которые будут припаркованы не по правилам, будут эвакуированы.

Ирина, Вы проводите занятия в игровой форме. Детям это полезно и им это нравится. Насколько это эффективно?

Ирина Матюшонок, культорганизатор центра «Безопасное детство» Минского городского центра детей и молодежи:

С маленькими детками невозможно как-то по-другому заниматься, кроме как игра. И напротив, эта ситуация, которую мы можем моделировать в нашем большом мраморном зале, они воспринимают как правду, реальную жизнь. Поэтому в этом плане мы теоретическую подготовку даем очень неплохую. Но для детей первостепенное значение имеют исключительно родители. Мы можем сколько угодно рассказывать детям как правильно делать. Педагог может и прыгать, и скакать, и даже танцевать… Но если родитель до занятия, после занятия, в обычной жизни нарушает правила, что бы мы ни говорили, как бы ни старались, - это не подействует. Поэтому, чтобы была максимальная эффективность, необходимо иметь общее сотрудничество как родителей, так и педагогов.

Артём, как ты попал в юные инспекторы? Интересно ли там и чему тебя учат?

Артём Волчёк, участник отряда юных инспекторов дорожного движения ГУО «Средняя школа № 53 г.Минска»:

Прошел отбор и попал в команду. Там очень интересно. Разные конкурсы. Мы учим правила дорожного движения, учимся оказывать первую медицинскую помощь: переломы, кровотечения… Учимся ездить на велосипедах в условиях, ближе к реальному.

Есть информация, что в Арабских Эмиратах женщин будут штрафовать за нанесение макияжа за рулём автомобиля. Штраф очень приличный. У нас на законодательном уровне такого нет. Но каким-то образом это пресекается?

Артём Цыбулько, инспектор отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Если инспектор ГАИ едет в своем служебном автомобиле и видит, что девушка наносит макияж, либо разговаривает по телефону, либо еще какие-то действия делает, которые отвлекают ее от управления транспортных средством, конечно, он всегда сделает замечание. Все же безопасность водителей находится в их личных руках!