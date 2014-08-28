Общественная организация «Белая Русь» помогает беженцам из Украины обустроиться в Беларуси

Новости Беларуси. Украинцы продолжают покидать свои дома и искать пристанище там, где сегодня мирная обстановка. Для многих вторым домам уже стала Беларусь. Многие по-соседски предпочитают Гомельскую область.

Обосноваться на новом месте прибывшим с востока Украины людям помогают всем миром. Подключилась к этому и крупнейшая в Беларуси общественная организация «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тех пор как «Белая Русь» стала активно помогать гражданам Украины, приезжающим на белорусскую землю, рабочий день Натальи Мамруковой начинается с лёгкого шопинга. Детское молоко, соки, вещи первой необходимости — всё для прибывающих из соседней страны.

Наталья Мамрукова:

Наш долг как граждан, как людей помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации: когда руки опускаются и не знаешь что делать.

Большую часть вещей приносят простые люди. Активно включились в благотворительность и члены организации. Сегодня адресат помощи - семья из Мариуполя.

Семья Иващенко: это мать Наталья Михайловна и четверо детей. Старшая дочь уже совершеннолетняя, а младшему сыну всего 7 месяцев. Миша родился, когда страсти кипели на киевском Майдане, но никто еще и не думал о том, что ситуация накалиться далеко за его пределами. Отец малыша однажды просто не вернулся с работы. После похорон Наталья Иващенко решила уехать в Беларусь.

Наталья Иващенко:

Говорили что принимают хорошо, но не думала, что настолько. Мы с сумками из поезда, нас на вокзале встретили, такси вызвала.

За три месяца на Гомельщине выработали технологию приёма гостей из Украины. Работа нашлась всем: от общественных активистов до городских властей. Только за прошлую неделю в городской центр обслуживания семьи и детей обратилось более 200 граждан Украины.

Александр Аникеенко, заместитель директора Гомельского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Всё налажено. Нам предоставлена базу от комитета по труду по всей республике, включая Гомель и Гомельскую область.

Не задержались в центре и Иващенко: их новое место жительства - Октябрьский район. Там семье предложили и работу, и жильё.

Наталья Иващенко:

Работать, жить... Я хочу тихо, спокойно жить. Чтобы дети всего этого не видели и не слышали.

По некоторым подсчётам только с начала года и только на Гомельщину приехали до 25 тысяч граждан Украины. Специалисты говорят, что если ещё в июне работу для вновь прибывших можно было найти и в самом Гомеле, то сегодня всё чаще украинцы обретают новый дом уже в соседних областях.