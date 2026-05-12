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Профилактическое мероприятие ГАИ в Минске продлится по 13 мая

12 мая 2026 18:10
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В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ. По 13 мая инспекторы проверяют, как перевозчики пассажиров соблюдают требования законодательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Особое внимание – техническому состоянию автобусов и тому, как водители выполняют правила дорожного движения.

Профилактическое мероприятие ГАИ в Минске продлится по 13 мая-2

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Во время несения службы инспекторы уделяют внимание техническому состоянию маршрутных транспортных средств и соблюдению их водителями требований правил дорожного движения. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Также сотрудники контролируют и предоставление преимущества автобусам, микроавтобусам, водителями иного транспорта и правоверность движения последних по полосам, предназначенным для движения общественного транспорта.

Для повышения эффективности задействованы ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности – камеры фиксируют нарушения в режиме реального времени. ГАИ подчеркивают: ключевая цель – профилактика и безопасность пассажиров.

# ГАИ # Сергей Бабич

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