Профилактическое мероприятие ГАИ в Минске продлится по 13 мая

Особое внимание – техническому состоянию автобусов и тому, как водители выполняют правила дорожного движения.

В Минске продолжается профилактическое мероприятие ГАИ. По 13 мая инспекторы проверяют, как перевозчики пассажиров соблюдают требования законодательства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Бабич, начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Во время несения службы инспекторы уделяют внимание техническому состоянию маршрутных транспортных средств и соблюдению их водителями требований правил дорожного движения. В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении.

Также сотрудники контролируют и предоставление преимущества автобусам, микроавтобусам, водителями иного транспорта и правоверность движения последних по полосам, предназначенным для движения общественного транспорта.

Для повышения эффективности задействованы ресурсы Республиканской системы мониторинга общественной безопасности – камеры фиксируют нарушения в режиме реального времени. ГАИ подчеркивают: ключевая цель – профилактика и безопасность пассажиров.