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От ЖКХ до искусственного интеллекта – учащиеся Национального детского технопарка презентовали проекты

12 мая 2026 17:59
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От школьной идеи – к реальным инженерным решениям. Выпускники Национального детского технопарка представили около 200 проектов в сфере ЖКХ, информационных технологий и искусственного интеллекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди них – решения, направленные на повышение эффективности городского хозяйства и внедрение цифровых технологий в повседневную инфраструктуру. Часть авторов лучших проектов может получить рекомендацию для поступления в вузы без вступительных испытаний как признание их уровня подготовки и практической значимости разработок.

От ЖКХ до искусственного интеллекта – учащиеся Национального детского технопарка презентовали проекты-2

В течение 24 дней юноши и девушки вместе с наставниками разрабатывали собственные проекты по 15 направлениям. Оценивали инициативы представители Академии наук, Министерства образования, ректоры ведущих белорусских вузов и представители промышленных предприятий. Многие из этих разработок будут внедрены в реальный сектор экономики. Так, выпускники технопарка тесно сотрудничают с такими флагманами как МАЗ, БЕЛАЗ, «Могилевлифтмаш». 

От ЖКХ до искусственного интеллекта – учащиеся Национального детского технопарка презентовали проекты-4

Глеб Супраненок, учащийся Глубокской средней школы № 2:
Суть моего проекта заключается в том, чтобы решить проблему утилизации торфяной золы, которая, естественно, очень сильно вредит экологии, и найти повторное применение. Желательно с экономической выгодой. И я решил использовать торфяную золу в сельскохозяйственном спектре. Используя этот проект, затраты на удобрение снизятся на 15 %, никак при этом не повредив урожаю.

От ЖКХ до искусственного интеллекта – учащиеся Национального детского технопарка презентовали проекты-6

Владислав Бутенко, учащийся средней школы № 94 имени Я.Д. Беляева г. Минска:
Наш проект – это микрорайон из нескольких таунхаусов, а именно из шести, в которых будет полностью обеспечено энергоснабжение и отопление за счет солнечных панелей и тепловых насосов. Мы берем тепло из земли в холодное время, так как земля на глубине достаточно теплой остается даже зимой, достаем ее и перемещаем при помощи тепловых насосов в дом. И используем ее как отопление.

Выпускники Национального детского технопарка регулярно представляют нашу страну на международных научных конференциях, олимпиадах и конкурсах. Там они налаживают деловые связи и обмениваются опытом. 

От ЖКХ до искусственного интеллекта – учащиеся Национального детского технопарка презентовали проекты-8

Сергей Сачко, директор Национального детского технопарка:
Мы участвовали в Российской Федерации, а также на Дальнем Зарубежье, в том числе с теми проектами, которые сегодня ребята показывали и здесь, на защите, членам Наблюдательного Совета. Поэтому, я думаю, что сегодня ребята, которые прошли обучение в Национальном детском технопарке, они имеют хорошую возможность как для поступления в высшие учебные заведения, так и для того, чтобы повысить свой уровень знаний, в том числе.

Для того, чтобы разработать собственный проект, в Национальном детском технопарке необходимо пройти собеседование и выдержать вступительные испытания. Ежегодно здесь проходит обучение около полутора тысяч старшеклассников со всей Беларуси. 

# Технологии # Изобретения # Сергей Сачко

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