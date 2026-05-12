От ЖКХ до искусственного интеллекта – учащиеся Национального детского технопарка презентовали проекты

От школьной идеи – к реальным инженерным решениям. Выпускники Национального детского технопарка представили около 200 проектов в сфере ЖКХ, информационных технологий и искусственного интеллекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди них – решения, направленные на повышение эффективности городского хозяйства и внедрение цифровых технологий в повседневную инфраструктуру. Часть авторов лучших проектов может получить рекомендацию для поступления в вузы без вступительных испытаний как признание их уровня подготовки и практической значимости разработок.

В течение 24 дней юноши и девушки вместе с наставниками разрабатывали собственные проекты по 15 направлениям. Оценивали инициативы представители Академии наук, Министерства образования, ректоры ведущих белорусских вузов и представители промышленных предприятий. Многие из этих разработок будут внедрены в реальный сектор экономики. Так, выпускники технопарка тесно сотрудничают с такими флагманами как МАЗ, БЕЛАЗ, «Могилевлифтмаш».

Глеб Супраненок, учащийся Глубокской средней школы № 2:

Суть моего проекта заключается в том, чтобы решить проблему утилизации торфяной золы, которая, естественно, очень сильно вредит экологии, и найти повторное применение. Желательно с экономической выгодой. И я решил использовать торфяную золу в сельскохозяйственном спектре. Используя этот проект, затраты на удобрение снизятся на 15 %, никак при этом не повредив урожаю.

Владислав Бутенко, учащийся средней школы № 94 имени Я.Д. Беляева г. Минска:

Наш проект – это микрорайон из нескольких таунхаусов, а именно из шести, в которых будет полностью обеспечено энергоснабжение и отопление за счет солнечных панелей и тепловых насосов. Мы берем тепло из земли в холодное время, так как земля на глубине достаточно теплой остается даже зимой, достаем ее и перемещаем при помощи тепловых насосов в дом. И используем ее как отопление. Выпускники Национального детского технопарка регулярно представляют нашу страну на международных научных конференциях, олимпиадах и конкурсах. Там они налаживают деловые связи и обмениваются опытом.