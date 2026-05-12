Прямой эфир

Лукашенко: ВС РБ продолжат точечно отмобилизовывать для подготовки к войне

12 мая 2026 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Лукашенко: ВС РБ продолжат точечно отмобилизовывать для подготовки к войне-0

После завершения масштабной проверки Вооруженных сил Беларусь продолжит выборочно проверять и приводить в готовность воинские части. Об этом заявил лидер Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным, сообщает пресс-служба Президента.

По его словам, такие меры направлены на поддержание боеспособности армии, при этом страна сохраняет мирную позицию. 

«Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», – сказал он.

Президент подчеркнул важность устранения выявленных в ходе проверки недостатков и дальнейшего усиления внимания к подготовке войск.

Ранее в Беларуси прошла одна из крупнейших проверок боевой и мобилизационной готовности, в ходе которой были призваны тысячи военнообязанных.

Фото: president.gov.by

# Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко подписал Директиву о практическом наполнении стратегического партнерства Беларуси с Китаем
12 мая 2026 17:00

Лукашенко подписал Директиву о практическом наполнении стратегического партнерства Беларуси с Китаем

Более 200 компаний-участников – какие новинки медицины показали на форуме «Здравоохранение Беларуси»
12 мая 2026 16:56

Более 200 компаний-участников – какие новинки медицины показали на форуме «Здравоохранение Беларуси»

2 тонны в час. В Беларуси будут делать свой газ для напитков
12 мая 2026 16:27

2 тонны в час. В Беларуси будут делать свой газ для напитков

В Беларуси намерены создать реестр производителей одежды для школьников
12 мая 2026 15:34

В Беларуси намерены создать реестр производителей одежды для школьников

Польский перевозчик хотел провезти незаконно партию кремов – хотел «сэкономить»
12 мая 2026 14:59

Польский перевозчик хотел провезти незаконно партию кремов – хотел «сэкономить»

В НАН сообщили, могут ли в Беларуси определить хантавирус
12 мая 2026 14:34

В НАН сообщили, могут ли в Беларуси определить хантавирус

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг
12 мая 2026 14:18

В Минске презентовали новое страновое издание из четырех книг

В Беларуси утвердили правила работы криптобанков с токенов
12 мая 2026 14:10

В Беларуси утвердили правила работы криптобанков с токенов

В Минской области внедряют новые стандарты утилизации и хранения мусора
12 мая 2026 14:02

В Минской области внедряют новые стандарты утилизации и хранения мусора

Хренин: на плечах военных ответственность за суверенитет, независимость и территориальную целостность
12 мая 2026 13:59

Хренин: на плечах военных ответственность за суверенитет, независимость и территориальную целостность

Польский перевозчик пытался незаконно провезти партию косметического крема в Беларусь
12 мая 2026 13:46

Польский перевозчик пытался незаконно провезти партию косметического крема в Беларусь

Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле
12 мая 2026 13:46

Пархамович: дисциплина – это первое, что поможет совершить качественный рывок в городе Гомеле