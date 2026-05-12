Лукашенко: ВС РБ продолжат точечно отмобилизовывать для подготовки к войне

После завершения масштабной проверки Вооруженных сил Беларусь продолжит выборочно проверять и приводить в готовность воинские части. Об этом заявил лидер Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Виктором Хрениным, сообщает пресс-служба Президента.

По его словам, такие меры направлены на поддержание боеспособности армии, при этом страна сохраняет мирную позицию.

«Дальше, как я обещал, мы точечно будем отмобилизовывать части для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать», – сказал он.

Президент подчеркнул важность устранения выявленных в ходе проверки недостатков и дальнейшего усиления внимания к подготовке войск.

Ранее в Беларуси прошла одна из крупнейших проверок боевой и мобилизационной готовности, в ходе которой были призваны тысячи военнообязанных.

Фото: president.gov.by