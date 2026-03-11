Профилактическая акция МЧС стартовала в Витебской области

В Витебской области стартовала масштабная профилактическая акция МЧС, приуроченная к периоду активного таяния льда. В течение недели спасатели вместе с представителями ОСВОД и МВД будут патрулировать акватории, чтобы предотвратить трагедии на воде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь специалисты работают в районе речного порта в Витебске: тихая заводь Западной Двины неизменно привлекает рыбаков, несмотря на то, что мартовское солнце день ото дня разрушает ледяной покров. Участники рейда измеряют толщину льда и напоминают рыболовам о правилах безопасности, а также устанавливают предупреждающие знаки.

Виталий Волженков, начальник Витебского городского отдела по ЧС: Граждане проявляют беспечное поведение, выходят на лед, несмотря на то, что и решением городского исполнительного комитета и администрации запрещены эти выходы, когда происходит интенсивное таянье льда. Если нет спасательного жилета, нет средств спасения, и мы видим, что идет активная таяние льда, то в определенных моментах мы будем привлекать к административной ответственности. В первый раз мы стараемся граждан проинформировать, проинструктировать.

Владимир Жутченко, житель Витебска:

Зимний сезон я закрываю тогда, когда уже лунки все размыты. Ну невозможно зайти на лед. Все уже. Когда уже лед становится рыхлый, что станешь, а он уже провалится. Здесь в данный момент лед двойной, снежница и еще 10-12 сантиметров настоящего льда.

Профилактическая работа идет не только в рамках акции: с начала 2026 года проведено свыше 70 рейдов, проинструктировано около трех тысяч человек.