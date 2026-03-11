Минчанка стала жертвой мошенников, выдававших себя за туристических агентов

Девушка нашла «агента по туристическим услугам» в тематической группе мессенджера. Та пообещала подобрать квартиру на два месяца для нее и ее подруг. После того как «специалист» прислала подходящий вариант, минчанка отправила копии паспортов и перевела предоплату – 500 долларов на криптокошелек.

В Telegram есть множество каналов людей, которые проживают там. Есть каналы просто какие-то отдельные, так и называются «Аренда жилья». И я попала на один из таких каналов.

Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС УВД администрации Советского района Минска:

После перевода денег потерпевшая решила связаться с директором турагентства и уточнить о наличии в штате данного сотрудника. На что получила положительный ответ. Позже с помощью других тематических групп, связанных с арендой жилья за границей, девушка узнала, что общалась с мошенниками. Она немедленно написала ненастоящему специалисту по оказанию туристических услуг с просьбой вернуть деньги. Однако заявительницу продолжили убеждать в том, что жилье для нее уже забронировано и потребовали перевести еще 150 долларов. Девушка отказалась платить, а позже увидела, что ее заблокировали, а переписку удалили.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Милиция напоминает: оплачивать аренду стоит только после проверки квартиры, заключения договора и личного знакомства с арендодателем и его документами.