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Минчанка стала жертвой мошенников, выдававших себя за туристических агентов

11 марта 2026 06:47
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В Минске расследуют очередной случай онлайн‑мошенничества. 25-летняя жительница столицы лишилась 500 долларов, пытаясь арендовать жилье в Таиланде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минчанка стала жертвой мошенников, выдававших себя за туристических агентов-2

Девушка нашла «агента по туристическим услугам» в тематической группе мессенджера. Та пообещала подобрать квартиру на два месяца для нее и ее подруг. После того как «специалист» прислала подходящий вариант, минчанка отправила копии паспортов и перевела предоплату – 500 долларов на криптокошелек.

Минчанка стала жертвой мошенников, выдававших себя за туристических агентов-4

В Telegram есть множество каналов людей, которые проживают там. Есть каналы просто какие-то отдельные, так и называются «Аренда жилья». И я попала на один из таких каналов. 

Минчанка стала жертвой мошенников, выдававших себя за туристических агентов-6

Анастасия Ковалевская, старший инспектор ГИОС УВД администрации Советского района Минска:
После перевода денег потерпевшая решила связаться с директором турагентства и уточнить о наличии в штате данного сотрудника. На что получила положительный ответ. Позже с помощью других тематических групп, связанных с арендой жилья за границей, девушка узнала, что общалась с мошенниками. Она немедленно написала ненастоящему специалисту по оказанию туристических услуг с просьбой вернуть деньги. Однако заявительницу продолжили убеждать в том, что жилье для нее уже забронировано и потребовали перевести еще 150 долларов. Девушка отказалась платить, а позже увидела, что ее заблокировали, а переписку удалили.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Милиция напоминает: оплачивать аренду стоит только после проверки квартиры, заключения договора и личного знакомства с арендодателем и его документами.

# Мошенничество # Интернет-мошенничество

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