От 30 до 50% белорусов сталкиваются с нарушениями сна

Проблема бессонницы остается одной из самых распространенных в мире: по оценкам специалистов, с нарушениями сна регулярно сталкиваются от 30 до 50 % людей, и эти показатели характерны, в том числе, для Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины бессонницы разнообразны: она может быть вызвана стрессом, эмоциональными перегрузками, нарушенным режимом дня либо выступать симптомом других заболеваний. В группе риска – люди с ненормированным графиком работы. Медики подчеркивают, что сон – важный физиологический процесс, когда организм восстанавливается, а мозг обрабатывает информацию. Хронический недосып повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

Ирина Марьенко, главный научный сотрудник неврологического отдела Республиканского научно-практического центра неврологии и нейрохирургии:

Здоровый сон – это очень важный аспект жизни человека, потому что именно сон влияет на качество нашей повседневной жизни, на возможность полноценно трудиться, на развитие памяти, внимания. В рамках программы «Здоровье нации» большое внимание уделяется восстановлению психического здоровья нашего населения, обеспечение оборудованием, которое может диагностировать пароксизмальное нарушение, в частности, различное нарушение сна – это полисомнография.

Для диагностики используют мониторинг сна с помощью специальных датчиков. Лечение подбирают индивидуально: оно может включать изменение образа жизни, терапию основного заболевания или специальные методы. Нормализовать сон также помогают регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе и соблюдение режима дня.