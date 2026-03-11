В Беларуси стартовал масштабный промопроект «Коллеги по омеге»

В Беларуси проходит масштабный промопроект «Коллеги по омеге». Его инициатор – концерн «Белгоспищепром». Главная цель – рассказать потребителям о пользе рапсового масла и расширить интерес к отечественной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к рапсовому маслу в стране растет. Производство увеличивается, а покупатели все чаще выбирают безопасные и экологичные продукты местного производства. Сейчас доля рапсового масла на полках магазинов достигает около 15 %.

Игорь Груцо, заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»: Если сравнивать с 2024 годом, это значительный прирост мы наблюдаем. Вместе с тем, понимая, что планка уже установлена достаточно высокая и база 2025 года уже не маленькая. Вместе с тем, уже в начале текущего, 2026 года, мы также наблюдаем рост продажи отечественного растительного масла на внутренний рынок.

Светлана Короткевич, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Если мы будем видеть положительную динамику по реализации или, может быть, нужно будет провести ребрендинг этой акции, то, соответственно, мы эту акцию продолжим и, соответственно, реклама эта продолжит существовать и дальше в течение этого и следующего года. Наши торговые организации, которые подключились к этому проекту, мы увеличили реализацию к уровню 24-го года по итогам 25-го года – до 40 % рост мы наблюдаем.

В рамках акции работает социальная реклама, которая продвигает не конкретный бренд, а сам продукт – рапсовое масло и его полезные свойства.