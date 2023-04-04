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Пархомчик: мы пытаемся совместно с КНР создать современное станкостроительное предприятие

04 апреля 2023 14:27
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Новости Беларуси. Передовые технологии в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства. Минский футбольный манеж стал в эти дни огромной выставочной площадкой для международного промышленно-технологического форума. Здесь развернулись экспозиции сразу нескольких специализированных выставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пархомчик: мы пытаемся совместно с КНР создать современное станкостроительное предприятие-1

Новейшие научно-технические разработки демонстрируют отечественные, а также компании из России, Китая, Израиля, Республики Корея и других стран. Всего около 150 участников. В условиях импортозамещения разработчики предлагают новые подходы и технологии. В 2023 году белорусские предприятия приступят к реализации ряда инвестиционных проектов, в том числе с привлечением кредитных ресурсов России. В планах создать совместное станкостроительное предприятие с Китаем.

Пархомчик: мы пытаемся совместно с КНР создать современное станкостроительное предприятие-4

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:
В этом месяце выезжаю в КНР. Там состоится очень серьезная, одна из самых масштабных на сегодня выставок станкостроения. Буквально в прошлом месяце приезжала большая делегация китайских станкостроителей. И мы пытаемся сейчас совместно с Китайской Народной Республикой в рамках визита Президента нашей страны создать современного уровня предприятие.

Пархомчик: мы пытаемся совместно с КНР создать современное станкостроительное предприятие-7

Александр Ефимов, заместитель министра промышленности Беларуси:
В продолжении достигнутых договоренностей и подписанных соглашений о единой промышленной политике, о взаимном признании технологических коопераций с нашими стратегическими партнерами, Российской Федерацией, предприятия системы Министерства промышленности реализуют целый ряд инвестиционных импортозамещающих проектов в области создания современного обрабатывающего оборудования. Таким образом уже в самое ближайшее время будет обеспечена независимость наших предприятий.

Пархомчик: мы пытаемся совместно с КНР создать современное станкостроительное предприятие-10

Мероприятие предусматривает не только демонстрацию потенциала, но и масштабную деловую программу. У специалистов есть возможность повысить свой профессиональный уровень, посетив обучающие семинары и конференции.

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# Предприятия Беларуси # общество # Петр Пархомчик # Александр Ефимов # Фотофакт

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