Пархомчик: мы пытаемся совместно с КНР создать современное станкостроительное предприятие

Новости Беларуси. Передовые технологии в сфере металлообработки, сварки, машиностроения, литейного производства. Минский футбольный манеж стал в эти дни огромной выставочной площадкой для международного промышленно-технологического форума. Здесь развернулись экспозиции сразу нескольких специализированных выставок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новейшие научно-технические разработки демонстрируют отечественные, а также компании из России, Китая, Израиля, Республики Корея и других стран. Всего около 150 участников. В условиях импортозамещения разработчики предлагают новые подходы и технологии. В 2023 году белорусские предприятия приступят к реализации ряда инвестиционных проектов, в том числе с привлечением кредитных ресурсов России. В планах создать совместное станкостроительное предприятие с Китаем.

Петр Пархомчик, заместитель премьер-министра Беларуси:

В этом месяце выезжаю в КНР. Там состоится очень серьезная, одна из самых масштабных на сегодня выставок станкостроения. Буквально в прошлом месяце приезжала большая делегация китайских станкостроителей. И мы пытаемся сейчас совместно с Китайской Народной Республикой в рамках визита Президента нашей страны создать современного уровня предприятие.

Александр Ефимов, заместитель министра промышленности Беларуси:

В продолжении достигнутых договоренностей и подписанных соглашений о единой промышленной политике, о взаимном признании технологических коопераций с нашими стратегическими партнерами, Российской Федерацией, предприятия системы Министерства промышленности реализуют целый ряд инвестиционных импортозамещающих проектов в области создания современного обрабатывающего оборудования. Таким образом уже в самое ближайшее время будет обеспечена независимость наших предприятий.