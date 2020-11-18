Сложный, но результативный. В Министерстве обороны Беларуси подводят итоги учебного года

Новости Беларуси. В Министерстве обороны Беларуси подводят предварительные итоги текущего учебного года. Оценивая деятельность Вооруженных Сил, белорусские военные сочли его хоть и сложным, но результативным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подтверждение тому – высочайший профессионализм, который продемонстрировали наши войска в совместных учениях. Сперва белорусско-российское «Славянское братство», затем настоящий экзамен с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство». Подтвердили мастерство на учении «Кавказ», которое проходило в России.

Серьезной проверкой боеготовности стали и более 80 проведенных маневров, в том числе участие в «Армейских международных играх». Главные задачи по поддержанию боевого потенциала и мобилизационной готовности выполнены на должном уровне.

Александр Вольфович, начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Беларуси:

Генеральным штабом решены вопросы стратегического планирования обороны Республики Беларусь, планирования применения Вооруженных Сил. Совместно с российскими коллегами уточнен ряд вопросов, связанных с применением региональной группировки войск Вооруженных Сил Российской Федерации и Республики Беларусь. Проведена большая работа по детальному планированию вопросов, связанных со строительством и развитием на ближайшие пять лет. Решена такая важная задача по подготовке подчиненных органов управления и войск.