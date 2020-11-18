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Гололёд в Минске: коммунальщики обрабатывают дороги и тротуары

18 ноября 2020 08:46
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Новости Беларуси. Минск борется с гололедом. Коммунальные службы приступили к обработке дорог и тротуаров с самого утра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но если на центральных улицах ситуация уже безопасная, то в некоторых дворах ходить приходится с опаской: посыпано пока не везде.

Гололёд в Минске: коммунальщики обрабатывают дороги и тротуары-1

Скользкий асфальт не оставляет шансов справиться с равновесием ни пешеходам, ни водителям. Последним, к слову, ГАИ настоятельно рекомендует соблюдать скоростной режим и, разумеется, сменить резину.

Как правило, именно по утрам, когда люди спешат на работу, увеличивается и число обращений в медпункты с переломами и ушибами. Гололедных травм пока немного. Уже в ближайшее время коммунальщики обещают привести все тротуары в порядок.

# Гололед # общество # Фотофакт

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