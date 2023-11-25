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В 72-м гвардейском объединённом учебном центре прошла торжественная церемония принятия военной присяги

25 ноября 2023 10:59
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Новости Беларуси. Служить и защищать. Этот важный день тысячи белорусских юношей запомнят на всю жизнь. Сегодня они становятся настоящими мужчинами: новое пополнение принимает военную присягу в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 72-м гвардейском объединённом учебном центре прошла торжественная церемония принятия военной присяги-1

В присутствии своих командиров и родных более 8 тысяч парней по всей Беларуси приносят клятву быть преданным своему народу, самоотверженно защищать независимость и территориальную целостность родной страны.

В 72-м гвардейском объединённом учебном центре прошла торжественная церемония принятия военной присяги-4

В 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в торжественном строю более 2 тысяч молодых людей. Принося присягу, они берут на себя высочайшую ответственность. В их руки граждане Беларуси вверили свою безопасность. Рядом с повзрослевшими сыновьями самые родные и близкие.

В 72-м гвардейском объединённом учебном центре прошла торжественная церемония принятия военной присяги-7

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# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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