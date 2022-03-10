Медучреждения Минской области возвращаются к оказанию плановой помощи. Что происходит в Клецкой районной больнице?

Новости Беларуси. Медучреждения Минской области продолжают возвращаться к оказанию плановой помощи пациентам. С учетом эпидобстановки сокращается коечный фонд, возобновляют работу узкие специалисты: офтальмологи, лоры, неврологи, хирурги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в области стационарная помощь пациентам с COVID-19 оказывается в 25 учреждениях здравоохранения.

Подробнее Алеся Иванова.

Среди медучреждений, которые возвращаются к привычному режиму работы, Клецкая центральная районная больница. В последнюю волну здесь перепрофилировали около 20 % коечного фонда. Это позволило врачам обслуживать как плановых пациентов, так и с коронавирусом.