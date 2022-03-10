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Медучреждения Минской области возвращаются к оказанию плановой помощи. Что происходит в Клецкой районной больнице?

10 марта 2022 13:52
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Новости Беларуси. Медучреждения Минской области продолжают возвращаться к оказанию плановой помощи пациентам. С учетом эпидобстановки сокращается коечный фонд, возобновляют работу узкие специалисты: офтальмологи, лоры, неврологи, хирурги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в области стационарная помощь пациентам с COVID-19 оказывается в 25 учреждениях здравоохранения.

Подробнее Алеся Иванова.

Среди медучреждений, которые возвращаются к привычному режиму работы, Клецкая центральная районная больница. В последнюю волну здесь перепрофилировали около 20 % коечного фонда. Это позволило врачам обслуживать как плановых пациентов, так и с коронавирусом.

Медучреждения Минской области возвращаются к оказанию плановой помощи. Что происходит в Клецкой районной больнице?-1

Алеся Иванова, корреспондент:
Сегодня в медучреждении можно получить помощь от любого специалиста. Во время пандемии работа не прекращалась. Однако некоторые отделения сузили количество обслуживаемых пациентов. Например, терапевтическое и хирургическое пришлось наполовину перепрофилировать.

Сейчас экстренная хирургическая помощь оказывается в отделении в полном объеме. Возвращаются к плановым операциям.

Медучреждения Минской области возвращаются к оказанию плановой помощи. Что происходит в Клецкой районной больнице?-4

Николай Мостович, заведующий хирургическим отделением Клецкой центральной районной больницы:
У нас был открыт инфекционный госпиталь, в связи с этим один этаж хирургического отделения был перепрофилирован в госпиталь. Мы оказывали помощь на базе одного этажа. Теперь (в связи с закрытием госпиталя) мы будем возвращаться на свои койки, на свой этаж. С 14 марта хирургическое отделение будет работать в полном объеме.

Медучреждения Минской области возвращаются к оказанию плановой помощи. Что происходит в Клецкой районной больнице?-7

Подробнее – в видеоматериале.

# Учреждения здравоохранения # общество # Алеся Иванова # Николай Мостович # Александр Плешевич # Елена Мискевич # Фотофакт

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