Профессия – людям помогать: 5 января – День социальных работников

Новости Беларуси. Почти шесть с половиной тысяч человек на Минщине отмечают свой профессиональный праздник: День социальных работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Те, кто каждый день спешит на помощь своим подопечным: пожилым, немощным, людям с ограниченными возможностями. Все они на учете территориальных центров социального обслуживания, а их на Минщине 28.