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Профессия – людям помогать: 5 января – День социальных работников

05 января 2018 16:23
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Новости Беларуси. Почти шесть с половиной тысяч человек на Минщине отмечают свой профессиональный праздник: День социальных работников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Профессия – людям помогать: 5 января – День социальных работников-1

Профессия – людям помогать: 5 января – День социальных работников-3

Те, кто каждый день спешит на помощь своим подопечным: пожилым, немощным, людям с ограниченными возможностями. Все они на учете территориальных центров социального обслуживания, а их на Минщине 28.

Подробнее – в сюжете

# общество # Социальная помощь # Фотофакт

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