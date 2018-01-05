«После уколов приятно получить такой подарок»: игрушки и сладости подарили пациентам детской инфекционной больницы в Минске

Новости Беларуси. Подарки от имени Президента получили маленькие пациенты детской инфекционной больницы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Поздравление от главы государства ребятам передали представители Министерства здравоохранения. Каждому малышу, которому предстоит встречать рождество в этих стенах, вручили мягкие игрушки и, разумеется, сладости. Мамы:

Попали сюда 2 числа, сразу после Нового года. Это было очень тяжело для всех нас. После уколов, капельниц ей приятно получить такой подарок.

Мы себя лучше чувствовали, а тут еще такие подарки нам принесли. Так что дети остались не без праздника.