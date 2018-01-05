Прямой эфир

«После уколов приятно получить такой подарок»: игрушки и сладости подарили пациентам детской инфекционной больницы в Минске

05 января 2018 15:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Подарки от имени Президента получили маленькие пациенты детской инфекционной больницы, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Поздравление от главы государства ребятам передали представители Министерства здравоохранения. Каждому малышу, которому предстоит встречать рождество в этих стенах, вручили мягкие игрушки и, разумеется, сладости.

Мамы:

«После уколов приятно получить такой подарок»: игрушки и сладости подарили пациентам детской инфекционной больницы в Минске-1

Попали сюда 2 числа, сразу после Нового года. Это было очень тяжело для всех нас. После уколов, капельниц ей приятно получить такой подарок.

«После уколов приятно получить такой подарок»: игрушки и сладости подарили пациентам детской инфекционной больницы в Минске-4

Мы себя лучше чувствовали, а тут еще такие подарки нам принесли. Так что дети остались не без праздника.

«После уколов приятно получить такой подарок»: игрушки и сладости подарили пациентам детской инфекционной больницы в Минске-7

Игорь Лосицкий, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:
Сложилась такая ситуация, что детки попали в больницу накануне праздников, накануне большого праздника – Рождества Христова. Входишь в палату, и действительно, щемит сердце. И хочется от всей души поздравить их с праздником.

# общество # Фотофакт # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января
05 января 2018 14:40

«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января

Александр Лукашенко утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год
05 января 2018 14:17

Александр Лукашенко утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год

Концерт и подарки от Президента: как отметили Новый год в школе-интернате № 14 для детей с нарушениями слуха
05 января 2018 13:02

Концерт и подарки от Президента: как отметили Новый год в школе-интернате № 14 для детей с нарушениями слуха