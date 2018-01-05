«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января

Новости Беларуси. Новогоднюю сказку для детей 5 января снова создали во Дворце Независимости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Новогоднюю сказку для детей 5 января снова создали во Дворце Независимости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
На праздничное шоу приехали гости сразу из нескольких областей Беларуси. В основном, это дети-сироты, из многодетных семей. Еще до представления их встречали сказочные персонажи. Хороводы, танцы, песни, фотографии, мастер-классы, а главное, яркий праздничный антураж останутся в детской памяти надолго.
Гости праздника:
Очень много веселья, радости, много гостей. Мы хотим передать детскому дому привет. Нам очень сильно здесь нравится. Здесь очень красиво.
Здесь много разных героев. А еще этот город – наша столица. Тут очень красиво.
Собираются много людей. Празднуем, дарят подарки.
Какая же новогодняя елка без подарков? Каждому приехавшему во Дворец Независимости ребенку сегодня вручили презент от имени главы государства.