«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января

Новости Беларуси. Новогоднюю сказку для детей 5 января снова создали во Дворце Независимости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

На праздничное шоу приехали гости сразу из нескольких областей Беларуси. В основном, это дети-сироты, из многодетных семей. Еще до представления их встречали сказочные персонажи. Хороводы, танцы, песни, фотографии, мастер-классы, а главное, яркий праздничный антураж останутся в детской памяти надолго. Гости праздника:



Очень много веселья, радости, много гостей. Мы хотим передать детскому дому привет. Нам очень сильно здесь нравится. Здесь очень красиво.

Здесь много разных героев. А еще этот город – наша столица. Тут очень красиво.