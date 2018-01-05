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«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января

05 января 2018 14:40
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Новости Беларуси. Новогоднюю сказку для детей 5 января снова создали во Дворце Независимости, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января-1

На праздничное шоу приехали гости сразу из нескольких областей Беларуси. В основном, это дети-сироты, из многодетных семей. Еще до представления их встречали сказочные персонажи. Хороводы, танцы, песни, фотографии, мастер-классы, а главное, яркий праздничный антураж останутся в детской памяти надолго.

Гости праздника:

«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января-4


Очень много веселья, радости, много гостей. Мы хотим передать детскому дому привет. Нам очень сильно здесь нравится. Здесь очень красиво.

«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января-6

Здесь много разных героев. А еще этот город – наша столица. Тут очень красиво.

«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января-9

Собираются много людей. Празднуем, дарят подарки.

Какая же новогодняя елка без подарков? Каждому приехавшему во Дворец Независимости ребенку сегодня вручили презент от имени главы государства.

«Хотим передать детскому дому привет»: как прошел новогодний праздник во Дворце Независимости 5 января-12

# общество # Фотофакт # Новый год

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