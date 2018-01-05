Александр Лукашенко утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год

Новости Беларуси. Президент Беларуси утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Указ учитывает все резервы, которые есть в отрасли по снижению затрат.

Таким образом, жировки в 2018 году если и потяжелеют, то не более чем на 10 рублей. Расчеты произведены на типовую двухкомнатную квартиру с тремя жителями. Планируется, что население будет возмещать 70 % стоимости всех затрат.

При росте «коммуналки» государство продолжит поддержку малоимущих. Безналичные жилищные субсидии будут предоставляться семьям при условии, если на ЖКХ уходит более 20 % их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15 % – в сельской местности.