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Александр Лукашенко утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год

05 января 2018 14:17
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Новости Беларуси. Президент Беларуси утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. Указ учитывает все резервы, которые есть в отрасли по снижению затрат.

Александр Лукашенко утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год-1

Таким образом, жировки в 2018 году если и потяжелеют, то не более чем на 10 рублей. Расчеты произведены на типовую двухкомнатную квартиру с тремя жителями. Планируется, что население будет возмещать 70 % стоимости всех затрат.

При росте «коммуналки» государство продолжит поддержку малоимущих. Безналичные жилищные субсидии будут предоставляться семьям при условии, если на ЖКХ уходит более 20 % их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15 % – в сельской местности.

# общество # Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # Фотофакт

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