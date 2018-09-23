Памятная дата. 75 лет назад началось освобождение Беларуси от немецких оккупантов

Новости Беларуси. Первый освобождённый. Ровно 75 лет назад, именно в этот день немецко-фашистские захватчики были изгнаны с первой пяди белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый освобождённый. Ровно 75 лет назад, именно в этот день немецко-фашистские захватчики были изгнаны с первой пяди белорусской земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Войска Центрального фронта под командованием генерала Рокоссовского заняли в Беларуси первый крупный населённый пункт – посёлок Комарин. Плацдарм на правом берегу Днепра, который вермахт превратил в неприступную крепость, стоил жизни тысячам советских воинов.
Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея военной славы:
Бои шли на бывшем Комаринском районе, Брагинском районе. За эти два месяца боев – 396 Героя Советского Союза были удостоены этих высоких наград.
Надежда Музыка, житель Комарина:
Прорвали Днепр наши солдаты и пришли. Оказывается, в тот день, тут Берёзки рядом, немцы хотели сжечь их, а они (советские солдаты – прим. ред.) успели жителей спасти.
Битва за Днепр ознаменовавшая начало освобождения Беларуси, поистине битва героев: ни до, ни после неё – ни в одной операции советских войск не было такого массового проявления мужества и отваги.
Звания Героя Советского Союза за форсирование Днепра были удостоены 2438 участников этого сражения.