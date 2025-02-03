«Я действительно увидела настоящую и человеческую реакцию». В Палате представителей прошёл приём граждан

От личных просьб до предложений по изменению и дополнению законодательства. Личный прием граждан сегодня провел председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, жительница Минска обратилась с просьбой оказать содействие в проведении капитального ремонта дома. Он построен в 1955-м, последнее обновление проводили более 40 лет назад. Обращаясь в администрацию Первомайского района, жильцы получали лишь отписки. Теперь этот вопрос взят под особый контроль.

Инна Марачковская:

Впечатление от приема достаточно хорошее. То есть я действительно увидела какую-то реакцию, действительно такую настоящую, человеческую, с правовым аспектом. И надеюсь, что в дальнейшем это действительно будет стоять на контроле. И нам теперь этот вопрос не останется незамеченным. И наш дом наконец-то будет благоустроен, отремонтирован, и мы продолжим жить в нашем любимом районе.

С идеей внести изменения в жилищное законодательство пришла Анна Гаврилова. Минчанка предложила рассмотреть вопрос о возможности приватизации арендного жилья многодетными семьями.