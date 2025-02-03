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Правительство Республики Беларусь сложило полномочия

03 февраля 2025 10:21
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Правительство Беларуси согласно Конституции нашей страны сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Соответствующее постановление в понедельник, 3 февраля, подписал Роман Головченко, информирует пресс-служба правительства.

Правительство Республики Беларусь сложило полномочия-1

Сообщается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.

# Государственная политика # общество # Правительство Беларуси

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