Правительство Республики Беларусь сложило полномочия

Правительство Беларуси согласно Конституции нашей страны сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Соответствующее постановление в понедельник, 3 февраля, подписал Роман Головченко, информирует пресс-служба правительства.
Правительство Беларуси согласно Конституции нашей страны сложило полномочия перед вновь избранным Президентом. Соответствующее постановление в понедельник, 3 февраля, подписал Роман Головченко, информирует пресс-служба правительства.
Сообщается, что постановление вступает в силу со дня его принятия.