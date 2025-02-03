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Хренин: мы начинаем плановую проверку боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси

03 февраля 2025 10:49
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Проверка боевой готовности началась в Вооруженных Силах Беларуси, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хренин: мы начинаем плановую проверку боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси-2

Ставится задача проверить способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять возложенные на них задачи. После комплекса мероприятий по подготовке вооружения и техники, личному составу предстоит выйти в назначенные районы.

Хренин: мы начинаем плановую проверку боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси-4

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси: 
Учитывая особенности складывающейся обстановки, цели и задачи подготовки Вооруженных Сил в текущем году – сегодня мы начинаем плановую проверку боевой готовности Вооруженных Сил. Как говорит наш главнокомандующий, расслабляться нельзя. В первую очередь, это касается нас с вами. Особенно сейчас обстановка обязывает держать руку на пульсе, держать порох сухим. Быть готовым при необходимости обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь.

Проверка проводится под руководством начальника Генштаба. Минобороны обращает внимание, что в ближайшее время в различных районах Беларуси запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.

# Виктор Хренин # Вооруженные силы Республики Беларусь

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