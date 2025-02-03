Хренин: мы начинаем плановую проверку боевой готовности Вооруженных Сил Беларуси

Ставится задача проверить способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять возложенные на них задачи. После комплекса мероприятий по подготовке вооружения и техники, личному составу предстоит выйти в назначенные районы.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

Учитывая особенности складывающейся обстановки, цели и задачи подготовки Вооруженных Сил в текущем году – сегодня мы начинаем плановую проверку боевой готовности Вооруженных Сил. Как говорит наш главнокомандующий, расслабляться нельзя. В первую очередь, это касается нас с вами. Особенно сейчас обстановка обязывает держать руку на пульсе, держать порох сухим. Быть готовым при необходимости обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь.

Проверка проводится под руководством начальника Генштаба. Минобороны обращает внимание, что в ближайшее время в различных районах Беларуси запланировано передвижение военной техники, возможно временное ограничение движения гражданского транспорта по дорогам общего пользования.